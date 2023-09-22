Beşiktaş'ta Mert Günok performansıyla güven veriyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş´ta kaleci Mert Günok, kurtarışlarıyla ön plana çıktı. Mücadelede 8 net kurtarışla rakip forvetlere ikinci gol izni vermeyen milli kaleci, Konferans Ligi'nin ilk haftasında en yüksek sayıya ulaştı. Mert Günok bu performansla organizasyonda haftanın 11'ine seçildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, deplasmanda oynanan maçta gösterdiği performansla takımını ayakta tutan Mert Günok'u maçın ardından soyunma odasında özel olarak tebrik etti.

CENK TOSUN İLK GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ta milli futbolcu Cenk Tosun, Club Brugge deplasmanında bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan 32 yaşındaki golcü futbolcu, 84'üncü dakikada Valentin Rosier'in yerine oyuna dahil oldu. Cenk, oyuna girdikten 4 dakika sonra Vincent Aboubakar'ın asistini şık bir vuruşla değerlendirdi ve takımına 1 puan kazandırdı.

Öte yandan Cenk Tosun, Avrupa kupalarında siyah-beyazlı formayla en çok gol atan ikinci oyuncu oldu. Avrupa'da 12 golü bulunan tecrübeli oyuncu, 2 gol daha atması halinde 14 golü bulunan Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek.