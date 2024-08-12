Beşiktaş'ta Mete Vardar'dan transfer açıklaması

Maçı değerlendiren Mete Vardar, "Güzel bir sezon başlangıcı yaptık. İki kupa, daha sonrasında lige başladık ve 2-0 net bir galibiyet. Tüm takımlara hayırlı bir sezon diliyorum. Güzelliklerin konuşulduğu bir sene ve sonunda da Beşiktaş'ın şampiyonluk kupasını aldığı bir sene olur umarım" dedi.

Sezonun güzelliklerle anılması gerektiğini belirten Mete Vardar, "Türk futbolunun yükselmesi için güzelliklerin anıldığı bir sene olması önemli. Özellikle başkanımız Hasan Arat'ın da bununla ilgili çok net ifadeleri var. Tüm kulüplere başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.