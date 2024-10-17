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        Beşiktaş'ta milli takım raporu! En çok oynayan...

        Beşiktaş'ta milli takıma 8 futbolcu giderken performansları da belli oldu. İşte en çok süre alanlar ve şans bulamayanlar...

        Giriş: 17.10.2024 - 11:38 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:38
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        Beşiktaş'ta milli takım raporu!
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        Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu sol beki Arthur Masuaku, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Tanzanya ile oynanan iki maçta da 90 dakika süre aldı.

        Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bahtiyar Zaynutdinov ise UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya ve Slovenya ile oynanan maçlara 11'de başlarken toplamda 166 dakika süre aldı.

        Rashica, Kosova'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı Litvanya maçında asist yaparken yine 11'de başladığı Güney Kıbrıs Rum Kesimi mücadelesinde ise 16. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.

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        Cher Ndour, İtalya U21 Milli Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı maça 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı.

        Beşiktaş'ın Arnavut yıldızı Ernest Muçi ise Çekya'ya 2-0 kaybedilen UEFA Uluslar Ligi maçında 3 dakika süre aldı.

        Beşiktaş'ın milli oyuncuları Semih Kılıçsoy ve Emirhan Topçu ise A Milli Takım'ın Karadağ ve İzlanda maçlarında süre alamadılar.

        Beşiktaş'ın genç kalecisi Emir Yaşar ise Türkiye U19 Milli Takımı'nın Malta maçında 11'de başlayıp 90 dakika forma giydi.

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