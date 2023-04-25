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Mısır ekibinden Muleka için 4.2 milyon euro talep eden yönetim, Şenol Güneş'in Dieng'e 'olur' yanıtını vermesi sonrasında, istediği parayı 2 milyon euroya indirdi ve Al-Ahly'ye "2 milyon euro artı Dieng" teklifini sundu.