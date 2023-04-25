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Beşiktaş'ta Muleka ve Dieng gelişmesi! İşte teklif

Beşiktaş Jackson Muleka için Mısır ekibine şartını sundu. Al-Ahly'le Muleka için pazarlıklara başlayan Siyah-Beyazlı kulüp, Dieng'in yanı sıra 2 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Görüşmeler olumlu yönde devam ederken, Arap basını da söz konusu transferin kısa süre içinde tamamlanacağını duyurdu.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Beşiktaş'ta Muleka ve Dieng gelişmesi! İşte teklif

    ŞENOL Güneş'in takımın başına gelmesiyle çıkışa geçen Beşiktaş, yeni sezonun kadro planlamasına başlamış durumda... 
  • Beşiktaş'ta Muleka ve Dieng gelişmesi! İşte teklif

    Gidecek ve kalacak isimlerin yanı sıra takıma katılması planlanan oyuncular için de görüşmeler devam ederken, Mısır'dan tam da Siyah-Beyazlılar'ın istediği gibi bir haber geldi. 
  • Beşiktaş'ta Muleka ve Dieng gelişmesi! İşte teklif

    Güneş'in yeni sezon planları arasında yer almayan Jackson Muleka'yı Al-Ahly'ye göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Mısır ekibinden ayrılmak isteyen Aliou Dieng'e talip oldu. 
  • Beşiktaş'ta Muleka ve Dieng gelişmesi! İşte teklif

    Oyuncunun da Kartal'a yeşil ışık yakmasının ardından Muleka transferine Dieng dahil edildi.
  • Beşiktaş'ta Muleka ve Dieng gelişmesi! İşte teklif

    BİTMEK ÜZERE...

    Mısır ekibinden Muleka için 4.2 milyon euro talep eden yönetim, Şenol Güneş'in Dieng'e 'olur' yanıtını vermesi sonrasında, istediği parayı 2 milyon euroya indirdi ve Al-Ahly'ye "2 milyon euro artı Dieng" teklifini sundu. 
  • Beşiktaş'ta Muleka ve Dieng gelişmesi! İşte teklif

    Mısır ekibinden de olumlu yanıt gelince prensipte anlaşma sağlandı. Arap basınına yansıyan haberlerde de transferin bitmek üzere olduğu ve kısa süre içinde anlaşmanın tamamlanacağı bilgisi yer aldı. 
  • Beşiktaş'ta Muleka ve Dieng gelişmesi! İşte teklif

    Al-Ahly'e yakınlığı ile bilinen bir basın organı, Dieng'in kısa süre içinde takımdan ayrılacağını duyurdu.
  • Beşiktaş'ta Muleka ve Dieng gelişmesi! İşte teklif

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