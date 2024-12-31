Beşiktaş'ta Musrati bekleyişi
Beşiktaş'ta Arabistan'dan talibi bulunan Al Musrati'nin geleceği belli oluyor.
Seçim öncesinde Beşiktaş'ın eski başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel'in duyurduğu transferi gelişmesine göre Suudi Arabistan ekiplerinden Al Fateh, siyah-beyazlılardan Musrati'ye talip olmuştu.
Arabistan ekibinin teklifinin detayları belli olurken 28 yaşındaki oyuncu için 1 milyon Euro kiralama, 7 milyon Euro kümede kalınırsa zorunlu satın alma opsiyonu ve 2 milyon Euro da bonus önerildi.
Suudi Ligi'nde son sırada yer alan Al-Fateh'in bu teklifi yeni başkan Serdal Adalı tarafından tekrar değerlendirilecek.