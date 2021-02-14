Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un alt baldır arka adalesinde zorlanma tespit edildiği duyuruldu.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un Acıbadem Altunizade hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Milli oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.
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