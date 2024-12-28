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        Beşiktaş başkanını seçiyor!

        Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurulu yarın yapılacak. Yeni yönetim kurulunun belli olacağı kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Olağanüstü genel kurulunda Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık yarışı verecek

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.12.2024 - 11:12 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:13
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        Beşiktaş başkanını seçiyor!
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        Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu yarın yapılacak.

        Siyah-beyazlıların yeni yönetim kurulunun belli olacağı kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edilecek ve seçime geçilecek.

        Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi.

        Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kurulacak. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek.

        BAŞKANLIK İÇİN 2 ADAY

        Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurulunda Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık yarışı verecek.

        Genel kurul üyeleri Yücel için mavi, Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

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        ADAYLARIN LİSTELERİ

        Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri şöyle:

        Hüseyin Yücel

        Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar

        Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin

        Serdal Adalı

        Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

        Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

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