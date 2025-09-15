Habertürk
        Beşiktaş'ta Orkun Kökçü hamlesi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Orkun Kökçü hamlesi

        Başakşehir maçında kırmızı kart gören Orkun Kökçü için Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na itiraz etmeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 11:35 Güncelleme: 15.09.2025 - 11:35
        1

        Beşiktaş Kulübü, Başakşehir maçında kırmızı kart gören Orkun Kökçü için harekete geçti.

        2

        90+8'de yaşanan pozisyonda VAR incelemesinin ardından rakibine yönelik hareketi nedeniyle kırmızı kart gören 10 numara için siyah-beyazlılar, TFF'ye itiraz edecek.

        3

        Beşiktaşlı yetkililer, VAR müdahalesinin hatalı olduğunu savunurken TFF ile bu konuda bir görüşme gerçekleşeceği ifade edildi.

        4
