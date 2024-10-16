Beşiktaş'ta orta sahada normale dönüş!

Beşiktaş'ın Ajax ile oynadığı Avrupa Ligi maçında sakatlanan Musrati, Süper Lig'deki Kayserispor ve Gaziantep FK ile Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçlarında forma giyememişti.

3 maçta da Gedson Fernandes'in yanında Cher Ndour görev alırken Musrati de milli arada idman eksiğini kapattı.

Libyalı futbolcunun Konyaspor maçıyla formasına kavuşması beklenirken orta alanda da sezon başından beri devam eden Gedson - Musrati ikilisi yeniden sahne alacak. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, bu sezon oynanan 12 maçın 9'una Gedson ile Musrati ikilisi ile başlarken Beşiktaş bu maçlarda sadece Ajax'a mağlup oldu.