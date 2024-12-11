Beşiktaş'ta prim dopingi!
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'den Avrupa Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçı öncesinde futbolculara jest geldi.
Giriş: 11.12.2024 - 17:05 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:05
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe galibiyeti için belirlenen primleri Bodo/Glimt maçı öncesinde futbolcuların hesaplarına yatırdı.
Yücel, derbi zaferinin ardından soyunma odasında "Siz elinizden geleni yaptınız. Pazartesi günü de ben gereğini yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Siyah-beyazlılar, yarın Avrupa Ligi'nde Bodo'ya konuk olacak.
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