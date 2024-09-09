Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Rafa Silva etkisi sürüyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Rafa Silva etkisi sürüyor!

        Beşiktaş'ın yeni maestrosu Rafa Silva, şu ana kadar sergilediği performansla taraftarları mest ederken saha dışında da siyah-beyazlılara önemli katkı sağlamaya devam ediyor.

        Giriş: 09.09.2024 - 13:40 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta Rafa etkisi sürüyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Benfica'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Rafa Silva, şu ana kadar Beşiktaş'ta çıktığı 6 resmi maçta 4 gol ve 3 asist üretirken siyah-beyazlılarda yeni bir "Portekiz çetesi"nin de oluşmasında önemli rol oynadı.

        Rafa Silva'nın gelişiyle Beşiktaş'ın bir diğer Benfica çıkışlı Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'in de performansı tavan yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, şimdiden kariyerinin en skorer dönemine ulaşırken 6 maçta 4 gol ve 1 asist üretti. Gedson'un 2 golünün asisti de Rafa Silva'dan geldi.

        JOAO MARIO'DA DA RAFA ETKİSİ

        Rafa Silva'nın gelişi, uzun süredir performansı tartışılan Gedson Fernandes'i ayağa kaldırırıken yeni transfer Joao Mario'da da etkili oldu.

        Beşiktaş'ın Benfica'dan son transferi olan 31 yaşındaki futbolcunun da bu seçiminde Rafa Silva referansının önemli olduğu öğrenildi.

        Benfica döneminde Rafa Silva ile yakın dost olan ve etkili performanslara imza atan Joao Mario'nun Beşiktaş'ta sergileyeceği performans da merakla bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        İşçiler anahtarlara el koydu
        İşçiler anahtarlara el koydu
        37 bin dekar zarar gördü, konteyner uyarısı geldi!
        37 bin dekar zarar gördü, konteyner uyarısı geldi!
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'