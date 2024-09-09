Beşiktaş'ta Rafa Silva etkisi sürüyor!

Benfica'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Rafa Silva, şu ana kadar Beşiktaş'ta çıktığı 6 resmi maçta 4 gol ve 3 asist üretirken siyah-beyazlılarda yeni bir "Portekiz çetesi"nin de oluşmasında önemli rol oynadı.

Rafa Silva'nın gelişiyle Beşiktaş'ın bir diğer Benfica çıkışlı Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'in de performansı tavan yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, şimdiden kariyerinin en skorer dönemine ulaşırken 6 maçta 4 gol ve 1 asist üretti. Gedson'un 2 golünün asisti de Rafa Silva'dan geldi.