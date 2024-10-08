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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın suskunluğu! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın suskunluğu!

        Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, son 7 resmi maçta skor katkısı vermedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 11:13 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:13
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        Rafa Silva'nın suskunluğu!
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        Beşiktaş'ın bu sezonki ilk 5 maçında 4 gol ve 3 asistlik performansıyla göz dolduran Rafa Silva, sonrasında ise suskunluğa büründü.

        Son olarak Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano karşısında 1 gol ve 1 asist üreten Rafa Silva, ardından 7 maçta da sessiz kaldı.

        Ligde oynanan Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor, Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarının yanı sıra Avrupa Ligi'ndeki Ajax ve Frankfurt karşılaşmalarında Rafa Silva'dan skor katkısı gelmedi.

        Portekizli yıldızın yoğun maç trafiğinin ardından milli arada dinlenerek Beşiktaş'ın en büyük kozlarından biri olmaya devam etmesi hedefleniyor.

        Bu sezon Giovanni van Bronckhorst'un değişmezlerinden olan Rafa Silva, 12 maça da ilk 11 de başladı.

        4 gol ve 3 asist üreten Rafa Silva, 1033 dakika sahada kaldı.

        Rafa Silva, yaz transfer döneminde Benfica'dan ayrılıp Beşiktaş'a imza atmıştı.

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