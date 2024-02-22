Rashica, Fernando Santos'la parlıyor!
Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Milot Rashica, Fernando Santos'un göreve gelmesiyle form grafiğini yükseltti.
Giriş: 22.02.2024 - 14:23 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:23
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Beşiktaş'ta Milot Rashica son haftalarda sergilediği performansla siyah-beyazlı camianın yüzünü güldürmeyi başardı.
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Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Kosovalı futbolcu, son 7 lig maçında 2 gol atıp 2 de asist yaptı.
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4 gole doğrudan katkı sağlayan Rashica, Semih Kılıçsoy ile beraber takımın hücumdaki en etkili ismi oldu.