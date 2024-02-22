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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Rashica, Fernando Santos'la parlıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Rashica, Fernando Santos'la parlıyor!

        Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Milot Rashica, Fernando Santos'un göreve gelmesiyle form grafiğini yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 14:23 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:23
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        Beşiktaş'ta Milot Rashica son haftalarda sergilediği performansla siyah-beyazlı camianın yüzünü güldürmeyi başardı.

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        Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Kosovalı futbolcu, son 7 lig maçında 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

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        4 gole doğrudan katkı sağlayan Rashica, Semih Kılıçsoy ile beraber takımın hücumdaki en etkili ismi oldu.

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        Milot Rashica, sergilediği performansla teknik direktör Fernando Santos'un da beğenisini kazandı.

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        Portekizli teknik adamın, özellikle hücumdaki üretkenliği ve savunmaya yardımı nedeniyle 27 yaşındaki futbolcusunun performansından memnun olduğu öğrenildi.

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