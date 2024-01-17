Beşiktaş'ta Rebic ve Ghezzal yüzleri güldürdü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda Eyüpspor’u 4-0 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Eyüpspor'a karşı fileleri havalandıran Ante Rebic, siyah-beyazlılardaki ilk golünü kaydetti.

Sezon başından bu yana bir türlü beklentileri karşılayamayan Hırvat futbolcunun son 2 maçta gösterdiği performans, teknik direktör Fernando Santos'u memnun etti.

Vavacars Fatih Karagümrük maçında oyuna sonradan girerek 1 asist yapan Rebic, Eyüpspor karşılaşmasında ise 1 gol, 1 asistle oynadı. Deneyimli oyuncunun, Santos ile daha çok süre alması bekleniyor.

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Beşiktaş'ta aynı durum Rachid Ghezzal için de geçerli. Cezayirli futbolcunun, Fernando Santos yönetimindeki 2 maçta çizdiği görüntü teknik heyet tarafından beğenildi.