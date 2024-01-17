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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Rebic ve Ghezzal yüzleri güldürdü - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Rebic ve Ghezzal yüzleri güldürdü

        Beşiktaş'ta bu sezon bekleneni veremeyen Ante Rebic ve Rachid Ghezzal, Eyüpspor ile oynanan kupa maçında adeta küllerinden doğdu. Hırvat yıldız Rebic, siyah-beyazlılarda ilk golünü kaydederken, Ghezzal'ın performansı da teknik heyeti sevindirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 15:41 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:41
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        Rebic ve Ghezzal yüzleri güldürdü
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        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda Eyüpspor’u 4-0 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

        Eyüpspor'a karşı fileleri havalandıran Ante Rebic, siyah-beyazlılardaki ilk golünü kaydetti.

        Sezon başından bu yana bir türlü beklentileri karşılayamayan Hırvat futbolcunun son 2 maçta gösterdiği performans, teknik direktör Fernando Santos'u memnun etti.

        Vavacars Fatih Karagümrük maçında oyuna sonradan girerek 1 asist yapan Rebic, Eyüpspor karşılaşmasında ise 1 gol, 1 asistle oynadı. Deneyimli oyuncunun, Santos ile daha çok süre alması bekleniyor.

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        Beşiktaş'ta aynı durum Rachid Ghezzal için de geçerli. Cezayirli futbolcunun, Fernando Santos yönetimindeki 2 maçta çizdiği görüntü teknik heyet tarafından beğenildi.

        Deneyimli oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon maddesi konusunda anlaşma sağlanırsa, Portekizli çalıştırıcının Ghezzal'dan yararlanacağı ifade edildi.

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