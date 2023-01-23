Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş forvet hattını Aboubakar'la güçlendirirken, şimdi de rotasını stoper takviyesine çevirdi.
Saiss'in yanına tecrübeli bir ismi monte etmek isteyen siyah-beyazlılar, sezon başında da ilgilendiği milli futbolcu Kaan Ayhan için yeniden harekete geçti.
BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR
Beşiktaş yönetimi, Sassuolo'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için girişimlere başladı.
İtalyan kulübüyle ilk teması kuran siyah-beyazlı yönetim, daha önce anlaşma sağlayamadığı Kaan Ayhan'ı bu kez takıma kazandırmak istiyor.
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