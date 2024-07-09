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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor

        Beşiktaş'ta takımdan ayrılması gündem de olan futbolcular Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ile Omar Colley, kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 17:29 Güncelleme: 09.07.2024 - 17:29
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        Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor
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        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre detaylı kan tetkikleri yapılan Aboubakar, Masuaku ve Colley; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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