Beşiktaş'ta Saiss gitti gidiyor! Son teklif...
Beşiktaş'ta Romain Saiss konusunda hareketli saatler yaşanıyor
Giriş: 19.07.2023 - 11:49
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Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Romain Saiss, gözünü Katar'a çevirdi. Fransa'dan da talipleri olsa da anlaşma zemini bulamayan Faslı futbolcunun son olarak Katar ekibi Al Sadd peşine düştü.
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Teklife sıcak bakan Saiss, Beşiktaşlı kurmaylara ayrılık isteğini yineledi.
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Katar ekibinin teklifinin 2 milyon Euro civarında olduğu belirtilirken görüşmelerin sürdüğü bildirildi.