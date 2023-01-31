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Beşiktaş'ta Saiss şoku! Şenol Güneş'ten açıklama geldi

Beşiktaş'ın savunmadaki önemli ismi Romain Saiss'in, Karagümrük maçının ilk 11'inde yer almaması soru işaretlerini beraberinde getirdi. Teknik direktör Şenol Güneş, Nottingham Forest'tan transfer teklifi aldığı öne sürülen Faslı stoperin kadroya alınmama nedenini açıkladı.

Beşiktaş'ta Saiss şoku! Şenol Güneş'ten açıklama geldi
HABERTURK.COM

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan transfer teklifi aldığı öne sürülen Romain Saiss'e Karagümrük maçında ilk 11'de görev vermedi.

Faslı savunma oyuncusunun siyah-beyazlılardan ayrılmak istediği gündeme gelirken, Şenol Güneş maç öncesi yaptığı açıklamada Saiss'in son durumunu paylaştı.

Şenol Güneş "Romain Saiss, bizim oyuncumuz. Geride bugün Tayyip ve Welinton'u kullanıyoruz. Maça göre, hazırlığa göre böyle bir karar verdik. Oyuncuların hazır olması benim için daha önemli. Saiss takımımız için önemli bir isim" ifadelerini kullandı.

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