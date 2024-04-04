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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta sakatlık: 3 isim kadrodan çıkarıldı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta sakatlık: 3 isim kadrodan çıkarıldı!

        Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Onur Bulut ve Ante Rebic Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 13:25 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:55
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        3 isim kadrodan çıkarıldı!
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        Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Onur Bulut ve Ante Rebic Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı.

        İşte kulüpten yapılan açıklama;

        "Sağ dizinde meydana gelen sıvı artışı sonrası yapılan tetkiklerde eklem içinde serbest kıkırdak fragmanı tespit edilen Arthur Masuaku, takımımızın 2 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası iç yan bağında gerilme saptanan Onur Bulut ile belinde ağrı hisseden Ante Rebic, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de bugün Rams Başakşehir'le oynayacağı maçında kadrosunda yer almayacaktır.

        Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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