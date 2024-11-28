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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta sakatlık: Oyuna devam edemedi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta sakatlık: Oyuna devam edemedi

        UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlanan Gabriel Paulista, 20. dakikada yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 21:13 Güncelleme: 28.11.2024 - 21:13
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        Beşiktaş'ta sakatlık: Devam edemedi
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        UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

        Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista, Dor Turgeman ile yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlandı.

        Paulista, yaşadığı bu sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.

        Beşiktaş'ta sakatlanan Gabriel Paulista yerine 19. dakikada Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.

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