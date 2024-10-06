Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Gabriel Paulista!
Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Gabriel Paulista, Gaziantep maçının 19. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıktı
Giriş: 06.10.2024 - 19:33 Güncelleme: 06.10.2024 - 19:33
Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta Brezilyalı savunmacısı Gabriel Paulista sakatlık geçirdi.
Mücadelenin 19. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası Paulista, üst baldırını tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Paulista'nın oyuna devam edemedi.
Brezilyalı oyuncu, kenara geldi ve yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ