Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Jonas Svensson
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş deplasmanda Onvo Antalyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlanan Jonas Svensson, devre arasında yerini Onur Bulut'a bıraktı.
Giriş: 26.01.2025 - 17:25 Güncelleme: 26.01.2025 - 17:25
Trendyol Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Onvo Antalyaspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.
Mücadelede sakatlanan Norveçli oyuncu Jonas Svensson, oyuna devam edemedi ve devre arasında oyundan çıktı.
31 yaşındaki futbolcunun yerine Onur Bulut dahil oldu.
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