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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Jonas Svensson - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Jonas Svensson

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş deplasmanda Onvo Antalyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlanan Jonas Svensson, devre arasında yerini Onur Bulut'a bıraktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 17:25 Güncelleme: 26.01.2025 - 17:25
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        Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
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        Trendyol Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Onvo Antalyaspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

        Mücadelede sakatlanan Norveçli oyuncu Jonas Svensson, oyuna devam edemedi ve devre arasında oyundan çıktı.

        31 yaşındaki futbolcunun yerine Onur Bulut dahil oldu.

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