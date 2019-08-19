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HaberlerFutbol

Beşiktaş'ta sakatlık sorunu sürüyor!

Beşiktaş'ta Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Domagoj Vida'nın MR'ı çekilecek

Domagoj Vida

Kartal'ın yıldız stoperi Domagoj Vida, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanmıştı, bugün ise Beşiktaş'ın resmi açıklamasında MR çekileceği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sivasspor ile oynanan maç esnasında ayak bilek arka kısmında ağrı oluşan ancak oyuna devam eden sporcumuz Domagoj Vida, ağrı şikayetinin devam etmesi üzerine tedbir amaçlı antrenmana çıkarılmadı. Sporcumuzun kontrol amaçlı MR'ı çekilecek. Vida'nın durumu, MR sonucuna göre netlik kazanacak."

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