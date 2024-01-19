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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Salih Uçan şoku! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Salih Uçan şoku!

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Pendikspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Salih Uçan, kadroya dahil edilmedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 20:13 Güncelleme: 19.01.2024 - 20:13
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        Beşiktaş'ta Salih Uçan şoku!
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        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, orta saha oyuncularından Salih Uçan, sağ uyluk iç adalesinde meydana gelen gerilme ve ödem nedeniyle kadroda yer almadı.

        Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un Pendikspor maçı için belirlediği 23 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

        Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Cenk Tosun, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut.

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