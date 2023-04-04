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Beşiktaş'ta Salih Uçan uçuşa geçti! Kariyer rekoruna ramak kaldı

Süper Lig'in 27. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde tarihi bir geri dönüşe imza atarak mücadeleden 4-2 galip ayrılan Beşiktaş'ta Salih Uçan etkili oyunuyla alkış topladı. Redmond'ın attığı golde asisti yapan isim olan tecrübeli orta saha, savunmada gösterdiği performansla da yıldızlaştı. Salih, bu sezonki istatistikleriyle de kariyer rekoruna yaklaştı...

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HABERTURK.COM / İHA
  • Beşiktaş'ta Salih Uçan uçuşa geçti! Kariyer rekoruna ramak kaldı

    Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın iyi performansı devam ediyor. Şenol Güneş'in kadroya ilk yazdığı isimlerden birisi olan tecrübeli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe derbisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 
  • Beşiktaş'ta Salih Uçan uçuşa geçti! Kariyer rekoruna ramak kaldı

    Comparisonator'un verilerine göre Salih, bu hafta Süper Lig'de defansif aksiyonlarda orta saha oyuncuları arasında ilk sırada yer aldı. 

     
  • Beşiktaş'ta Salih Uçan uçuşa geçti! Kariyer rekoruna ramak kaldı

    22 başarılı defansif aksiyonda bulunan Salih, bu alanda ilk sırayı kimseye kaptırmadı. Öte yandan derbi maçta 3 top kapan Salih Uçan, 5 kez de araya girerek bu alanlarda da üçüncü sırada yer aldı.
  • Beşiktaş'ta Salih Uçan uçuşa geçti! Kariyer rekoruna ramak kaldı

    DEFANSİF 1'E 1'LERDE İLK SIRADA

    Beşiktaş'ın derbide 10 kişi kalmasının ardından savunma anlamında da üstüne düşeni yapan Salih Uçan, 18 kez defansif 1-1'e girdi. Bunların 10'undan başarıyla ayrılan 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de orta saha oyuncuları arasında ilk sırada yer aldı.
  • Beşiktaş'ta Salih Uçan uçuşa geçti! Kariyer rekoruna ramak kaldı

    GÜNEŞ'İN VAZGEÇİLMEZİ

    Salih Uçan, bu sezon siyah-beyazlı ekibin oynadığı 26 lig maçının 22’sinde görev aldı. Bu müsabakaların 21’inde sahaya ilk 11’de çıkan Salih Uçan, takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına ismini yazdırdı. 
  • Beşiktaş'ta Salih Uçan uçuşa geçti! Kariyer rekoruna ramak kaldı

    Toplamda bin 779 dakikada sahada kalan tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı ekipte en çok forma giyen futbolculardan da birisi.
  • Beşiktaş'ta Salih Uçan uçuşa geçti! Kariyer rekoruna ramak kaldı

    Öte yandan Salih Uçan; bu sezon sakatlığı nedeniyle 3, kart cezası nedeniyle de 1 maç kaçırdı.
  • Beşiktaş'ta Salih Uçan uçuşa geçti! Kariyer rekoruna ramak kaldı

    SON 4 MAÇTA 4 GOLE KATKI

    Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçının tamamını kazanırken, Salih Uçan da bu karşılaşmalarda takımına önemli katkı sağladı. 
  • Beşiktaş'ta Salih Uçan uçuşa geçti! Kariyer rekoruna ramak kaldı

    2-1 kazanılan Ankaragücü maçında 1 gol, 1 asistle galibiyette başrol oynayan Salih Uçan, 2-0 galip gelinen Başakşehir karşılaşmasında da Aboubakar'ın attığı golde asisti yapan isim olmuştu. 
  • Beşiktaş'ta Salih Uçan uçuşa geçti! Kariyer rekoruna ramak kaldı

    İstanbulspor karşılaşmasında skor katkısı veremeyen Salih, derbide skoru 3-1'e getiren golün asistini yaparak siyah-beyazlı ekibin galibiyeti perçinlemesini sağladı.
  • Beşiktaş'ta Salih Uçan uçuşa geçti! Kariyer rekoruna ramak kaldı

    KARİYER REKORUNA RAMAK KALDI

    Öte yandan daha önce Alanyaspor formasıyla 35 maçta 6 asist yapan Salih Uçan, kariyer rekorunu kırmaya yaklaştı. 
  • Beşiktaş'ta Salih Uçan uçuşa geçti! Kariyer rekoruna ramak kaldı

    Şu ana kadar 22 mücadelede boy gösteren 29 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda takımına 5 asistlik katkı sağladı. Salih, kalan karşılaşmalarda görev alması ve en az 1 asist daha yapması halinde kariyer rekorunu egale edecek.
  • Beşiktaş'ta Salih Uçan uçuşa geçti! Kariyer rekoruna ramak kaldı

    Ayrıca Fenerbahçe'de forma giydiği 2012-13 sezonunda ligde rakip ağları 3 kez havalandıran Salih Uçan, Beşiktaş'ta da bu sezon 3 gol atma başarısı gösterdi. 
  • Beşiktaş'ta Salih Uçan uçuşa geçti! Kariyer rekoruna ramak kaldı

    Salih, kalan maçlarda bir gol daha bulması durumunda da ayrı bir kariyer rekoru daha kırmış olacak. 
  • Beşiktaş'ta Salih Uçan uçuşa geçti! Kariyer rekoruna ramak kaldı

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