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        Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 15:17 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:17
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        Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi!
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        Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, Samsunspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe’nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası yapılan taktik hazırlığın ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

        Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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