Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Santos'tan penaltı isyanı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Santos'tan penaltı isyanı

        Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, iptal edilen pozisyonun net penaltı olduğunu belirterek, "Geçen hafta da penaltımız verilmedi. 2 haftadır penaltımız verilmiyor" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 20:12 Güncelleme: 28.01.2024 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Santos'tan penaltı isyanı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 yenilgiyle ayrılan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Fernando Santos, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

        Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Santos, "Yine bu haftada kendi yaptıklarımıza bakmamız gereken bir hafta oldu. İlk 10-15 dakika maça çok kötü başladık. Sivasspor’a topla rahat oynama şansı verdik. İyi bir pres yapmadık. Çok kötü bir gol yedik. Gerçekten Sivasspor’a golü hediye ettik. İkinci yarıya çok güçlü ve iyi başladık. Pozisyonlar yakaladık, pozisyona girdik ve olmadı. Sivasspor’da çok iyi savunma yaptı. Sivasspor’u da galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

        REKLAM

        "2 haftadır penaltı verilmiyor"

        Santos, tartışılan penaltı pozisyonu ile ilgili ise, "Penaltı üzerine konuşmak istiyorum. Bu pozisyon net bir penaltıydı. Geçen hafta da penaltımız verilmedi. Penaltının VAR’dan dönmesini gerçekten ben anlayamadım. Hakemin verdiği karar gayet doğruydu ilk önce daha sonra VAR’a gitti ve penaltıyı iptal etti. 2 haftadır penaltımız verilmiyor. Sivasspor ile alakası yok bunun. Sivasspor’u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

        "Bu zorlu süreci atlatacağız"

        'Bu zorlu süreci nasıl atlatacaksınız?' sorusuna ise Portekizli çalıştırıcı, "Bu takım son 25 günde 6 maç oynadı. Çok ciddi programdı. Yavaş yavaş futbolcular da dönmeye başladı. Aboubakar da gelecek. Biz bu zorlu süreci atlatacağız. Hafta içi tam takım idman yapacağımızı düşünüyorum. Oyun stratejimizi değiştirmeliyiz. Rekabet artacak oyuncular geldiği zaman. Çünkü tüm oyuncular hazır olacak. Takımdaki rekabet havası da artacak. Trabzon maçını evimizde oynayacağız. Tabii ki bir derbi olacak. İçeride oyuncularım iyi bir reaksiyon gösterecek. Oyuncularım şu an içeride yenilgiden dolayı çok üzgün. Hızlı bir şekilde idmanlara başlayıp Trabzonspor’a hazırlanacağız. Bu sonuçtan dolayı taraftarımız da üzgün, ben de üzgünüm camia olarak üzgünüz. Bu sürecin sonunda zaferler olacağına inanıyorum. Sonunda Beşiktaş’ı hak ettiği yere getireceğimizi biliyoruz" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        3 gol var!
        3 gol var!
        "VAR kayıtlarını açıklayın"
        "VAR kayıtlarını açıklayın"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Boş vermiş, boş verilmiş...
        Boş vermiş, boş verilmiş...
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        Durumu stabil
        Durumu stabil
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Beşiktaş'a bir şok da Sivas'tan!
        Beşiktaş'a bir şok da Sivas'tan!
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        İnternette sevgili aramış
        İnternette sevgili aramış
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün