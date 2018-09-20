Beşiktaş’ta savunma oyuncuları golcüleri geçti...

Bu sezon Avrupa Ligi ve Süper Lig’de oynanan karşılaşmalarda defansta forma giyen isimler tam 9 gol attı. Pepe 5, Gökhan Gönül 2, Caner Erkin ve Roco 1’er golle takımın skor yüküne katkıda bulunurken, defansta forma giyen isimler lig maçlarında kaleyi koruyamadı.

Bu sezon forvette forma giyen isimlerden Larin 3, Vagner Love da 1 kez gol sevinci yaşarken, savunma oyuncuları, hücumcuları 2’ye katladı. UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon 7. maçına çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 5. galibiyetini alırken 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etmişti. Bu karşılaşmalarda rakip kaleye 15 gol atan Kara Kartal, kalesinde ise yalnızca 4 gol gördü.

Beşiktaş’ın savunmadaki etkili oyunu lige ise yansımadı. Ligde 5 hafta geride kalırken, siyah-beyazlılar 5 maçın tamamında kalesinde gol gördü. Bu sezon Beşiktaş’ta savunma oyuncuları, rakip filelere 9 gol bırakırken, özellikle lig maçlarında kaleyi koruyamadı.

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