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        Beşiktaş'ta savunmanın yeni şefi Eric Bailly!

        Beşiktaş, yeni transferi Eric Bailly'yi İstanbul'a dün akşam getirdi. Fildişili futbolcu, son yıllarda sakatlıklardan çok çekse de yapılan kontrollerde herhangi bir soruna rastlanmadı. Savunmaya "şef" stoper arayan Beşiktaş'ın bu bölgedeki lideri olması beklenen Bailly'nin milli arada takıma tam anlamıyla adapte olması planlanıyor

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 06.09.2023 - 11:38 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:38
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        Savunmanın yeni şefi Eric Bailly!
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        Beşiktaş'ın 1 yıllık anlaşmaya vardığı Bailly dün akşam İstanbul'a geldi. 2 yıllık da opsiyonu bulunan 29 yaşındaki futbolcu, 2.5 milyon Euro kazanacak ve başarıya bağlı bonuslar ile bu miktar 1 milyon Euro daha artabilecek.

        Milli arada eksiklerini tam anlamıyla kapatması planlanan Bailly'nin Şenol Güneş'in savunmadaki yeni lideri olması bekleniyor.

        MOURINHO, 38 MİLYON EURO'YA ALDIRDI

        Bailly, Manchester United'a Jose Mourinho döneminde 2016'da 38 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Bailly ilk sezonunda 39 maçta görev alsa da sonrasında yaşadığı sakatlıklar ve teknik heyette sık sık yaşanan değişimler kariyerini olumsuz etkiledi. Geçen sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren Bailly, Beşiktaş'ta ikinci baharını yaşamak istiyor.

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