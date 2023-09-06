Beşiktaş'ta savunmanın yeni şefi Eric Bailly! Beşiktaş, yeni transferi Eric Bailly'yi İstanbul'a dün akşam getirdi. Fildişili futbolcu, son yıllarda sakatlıklardan çok çekse de yapılan kontrollerde herhangi bir soruna rastlanmadı. Savunmaya "şef" stoper arayan Beşiktaş'ın bu bölgedeki lideri olması beklenen Bailly'nin milli arada takıma tam anlamıyla adapte olması planlanıyor

Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com Giriş: 06.09.2023 - 11:38 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:38 facebook

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