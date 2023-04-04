Güneş, siyah-beyazlı takım için en zorlu deplasmanlar arasında kabul edilen Medipol Başakşehir'den de bu sezon 3 puan aldı. Güneş idaresindeki Beşiktaş, daha önce 4 kez konuk olduğu Başakşehir'den 3 yenilgi, 1 beraberlikle ayrılırken bu sezon rakibini 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı.