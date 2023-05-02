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Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı: 2.30!

Beşiktaş'ı ayağa kaldıran Şenol Güneş, puan ortalamasıyla fark yarattı. Siyah-beyazlılar, Ismael ile 11 maçta 19 puan toplarken Güneş yönetiminde ise 20 maçta biri hükmen 14 galibiyet alıp 4 de beraberlik elde etti

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  • Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı: 2.30!

    Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı yenerek zirve için yeniden umutlandı. Kartal, Fenerbahçe'nin ardından bir ezeli rakibini daha devirmeyi başarırken başarının mimarı Şenol Güneş de maç sonunda tribünlerin tebriklerini kabul etti.

     
  • Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı: 2.30!

    Sezona Valerien Ismael ile başlayan siyah-beyazlılar, 11 maçta 19 puan toplarken üst üste kötü sonuçlar sonrası Fransız hoca ile yolları ayırmıştı.

     
  • Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı: 2.30!

    Kartal'ın başına ikinci kez geçen Şenol Güneş ise takımı ayağa kaldırdı ve zirve için yeniden umutlanmasını sağladı.

     
  • Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı: 2.30!

    Güneş yönetiminde 20 maçta biri hükmen 14 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 4 beraberlik ve sadece 2 yenilgi aldı.
  • Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı: 2.30!

    Güneş böylece 2. döneminde 40 puan alırken 2.30 puan ortalaması yakaladı ve 1,72 ile ayrılan Ismael'e de fark atmış oldu.

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