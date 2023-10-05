Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten 4 değişiklik UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Konyaspor maçının kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı.

Konyaspor maçına 11'de başlayan Daniel Amartey'in yerine Eric Bailly'yi görevlendiren Güneş, Milot Rashica'yı kulübeye çekerek Rachid Ghezzal'ı, Jackson Muleka yerine Cenk Tosun'u görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, Bahtiyar Zaynutdinov'u yedek kulübesine alarak orta sahanın merkezinde Alex-Oxalade Chamberlain'e forma verdi.

Mert Günok'un yokluğunda Ersin Destanoğlu'na kaleyi teslim eden Şenol Güneş, savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Bailly, Omar Colley ve Arthur Masuaku'dan oluştururken, orta sahanın merkezinde Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic ve Chamberlain'den kurdu. Güneş'in hücum hattı ise Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'dan oluştu.

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BAKAN BAK DA MAÇI İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş'ın Lugano ile oynadığı mücadeleyi izledi. Bakan Bak, mücadeleyi protokol tribününden takip etti.

İSTİFA PROTESTOLARINA MÜZİKLİ MÜDAHALE

Beşiktaşlı taraftarların, başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine yönelik istifa tezahüratları Lugano maçı öncesinde de devam etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımların ısındığı sırada yönetim aleyhine istifa tezahüratları yaparken, stat hoparlöründen yüksek sesli müzik yayını yapıldı.

CHAMBERLAIN, CENK VE GHEZZAL BİR MAÇLIK ARADAN SONRA YENİDEN KADRODA

Güneş, Alex Oxlade-Chamberlain, Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal'a bir maçlık aranın ardından Lugano karşısında yeniden ilk 11'de görev verdi.

Üç futbolcu son olarak Adana Demirspor'a 4-2 kaybedilen karşılaşmada sahaya ilk çıkan kadroda yer almıştı. Siyah-beyazlı üç oyuncu Konyaspor maçında da oyuna sonradan girerek görev yapmıştı.