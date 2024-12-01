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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Sergen Yalçın harekatı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın harekatı!

        Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta başkan Hüseyin Yücel, gün içinde Sergen Yalçın ile görüşecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 15:43 Güncelleme: 01.12.2024 - 15:43
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        Beşiktaş'ta teknik direktör konusundaki hareketlilik bugün başlıyor.

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        Giovanni Van Bronckhorst'un gönderilmesiyle boşalan teknik direktörlük koltuğunun ilk adayı Sergen Yalçın.

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        Siyah beyazlı kulübün yeni başkanı Hüseyin Yücel, bu akşam Sergen Yalçın ile bir araya gelerek Beşiktaş'ın teklifini iletecek.

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        Sergen Yalçın 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştırmış ve takımı şampiyon yapmıştı.

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