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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri

        Alanyaspor'a 3-1 yenilerek galibiyet özlemi 3 maça çıkan Beşiktaş'ta tepkilerden Rıza Çalımbay da nasibini aldı. Futbolculara tepki gösteren Beşiktaş taraftarı, Sergen Yalçın tezahüratları yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 22:53 Güncelleme: 21.12.2023 - 22:53
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        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
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        Ligde sıkıntılı günler geçiren ve şampiyonluk potasından hızla uzaklaşan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'a bitime 3 dakika kala yediği gollerle 3-1 yenildi.

        MKE Ankaragücü'yle deplasmanda berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe'ye yenilen siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor'a da mağlup olarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

        Müsabakanın 9. dakikasında Omar Colley'in golüyle 1-0 öne geçiren siyah-beyazlı ekip, 38. dakikada Yusuf Özdemir, 87. dakikada Nicolas Janvier ve 90. dakikada Carlos Eduardo'nun gollerine engel olamadı.

        FUTBOLCULARA TEPKİ

        Siyah-beyazlı taraftarlar, son dakikalarda peş peşe gelen gollerden sonra futbolculara tepki gösterdi.

        Beşiktaşlı futbolcuları ıslıklayıp yuhalayan taraftarlar, "Hasan Arat bunların alayını sat" şeklinde tezahürat yaptı.

        SERGEN YALÇIN SESLERİ

        Beşiktaşlı taraftarların protestosundan teknik direktör Rıza Çalımbay da payını aldı.

        Siyah-beyazlı seyirciler, 3. golün ardından zaman zaman eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahürat yapıt.

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