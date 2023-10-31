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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Serhan Çetinsaya'nın yerine Ali Bayrak asbaşkan oldu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Serhan Çetinsaya'nın yerine Ali Bayrak asbaşkan oldu

        Beşiktaş'ta Serhan Çetinsaya'nın istifası nedeniyle boşalan asbaşkanlık görevine Ali Bayrak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 18:50 Güncelleme: 31.10.2023 - 18:50
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        Çetinsaya'nın yerine Ali Bayrak
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        Beşiktaş Kulübü, Serhan Çetinsaya'nın istifası nedeniyle boşalan asbaşkanlık görevine Ali Bayrak'ın getirildiğini duyurdu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda Serhan Çetinsaya'nın istifası nedeniyle boşalan asbaşkanlık görevine yönetim kurulu asil üyemiz Ali Bayrak getirilmiştir." denildi.

        Ayrıca yönetim kurulu yedek üyesi Bilgihan Cenk Sürmen'in asil üye olduğu aktarıldı.

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