Beşiktaş'ta Sivasspor mesaisi başladı!

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, minyatür kale maçla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.