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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Solskjaer'in ilk maçı: Mert Günok dalya dedi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Solskjaer'in ilk maçı: Mert Günok dalya dedi!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında Beşiktaş, sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk etti. Siyah-beyazlı ekibin geçtiğimiz günlerde göreve getirdiği teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın başındaki ilk maçında Athletic Bilbao karşısında çıktı. Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Athletic Bilbao karşısında 100'üncü maçına çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 18:51 Güncelleme: 22.01.2025 - 18:51
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        Beşiktaş'ta Mert Günok dalya dedi!
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        UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında Beşiktaş, sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yu konuk etti. Tüpraş Stadyumu’nda saat 18.30’da başlayan karşılaşmada Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Julian Weinberger düdük çaldı. Weinberger’in yardımcılıklarını ise Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlendi.

        SOLSKJAER’İN İLK MAÇI

        Siyah-beyazlı ekibin geçtiğimiz günlerde göreve getirdiği teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş’ın başındaki ilk maçında Athletic Bilbao karşısında çıktı. Norveçli teknik adam, ligde oynanan Samsunspor karşılaşmasını tribünden takip etmiş, Pazar günü resmi sözleşmeye imza atmıştı.

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        TEK DEĞİŞİKLİK

        Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Samsunspor maçının 11’inde tek değişiklik yaparak takımını Bilbao maçında sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Joao Mario’nun yerine Ernest Muçi’yi 11’de görevlendirdi.

        Kaleyi Mert Günok’a emanet eden Solskjaer, savunma hattını Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai ve Masuaku’dan oluşturdu. Orta alanda Al-Musrati – Gedson ikilisi görevlendiren Norveçli teknik adam; hücum hattının sağında Rashica, ortasında Rafa Silva, solunda Muçi’ye forma verdi. Solskjaer’in gol yollarındaki tercihi ise Ciro Immobile oldu.

        MERT GÜNOK’UN 100’ÜNCÜ MAÇI

        Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Beşiktaş formasıyla 100’üncü maçına Athletic Bilbao karşısında çıktı. Samsunspor mücadelesinde 99’uncu maçına çıkan 35 yaşındaki file bekçisi, Bilbao maçıyla birlikte dalya dedi. Öte yandan Bolu’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle tecrübeli file bekçisine, maç öncesinde plaket verilmedi.

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