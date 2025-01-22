Beşiktaş'ta Solskjaer'in ilk maçı: Mert Günok dalya dedi!

UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında Beşiktaş, sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yu konuk etti. Tüpraş Stadyumu’nda saat 18.30’da başlayan karşılaşmada Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Julian Weinberger düdük çaldı. Weinberger’in yardımcılıklarını ise Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlendi.

SOLSKJAER’İN İLK MAÇI Siyah-beyazlı ekibin geçtiğimiz günlerde göreve getirdiği teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş’ın başındaki ilk maçında Athletic Bilbao karşısında çıktı. Norveçli teknik adam, ligde oynanan Samsunspor karşılaşmasını tribünden takip etmiş, Pazar günü resmi sözleşmeye imza atmıştı.