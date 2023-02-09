Beşiktaş, stoper arayışlarında sona geldi.

Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu Sampdoria'dan Omar Colley ile büyük ölçüde anlaştı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, iki kulüp 2.5 milyon euro'luk bonservis karşılığında anlaştı.

Beşiktaş, Colley'e ise 2.5 yıllık sözleşme teklif etti.

TFF'nin transfer süresini uzatmasının ardından bu transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.