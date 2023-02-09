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Beşiktaş'ta son dakika! Bir transferde daha işlem tamam: Onur Bulut'un ardından Omar Colley...

Beşiktaş'ta transfer iki flaş gelişme yaşandı. Onur Bulut ile anlaşan Kartal, Omar Colley'in de transferini bitirdi. İşte son dakika gelişmeleri...

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  • Beşiktaş'ta son dakika! Bir transferde daha işlem tamam: Onur Bulut'un ardından Omar Colley...

    Beşiktaş, stoper arayışlarında sona geldi.
  • Beşiktaş'ta son dakika! Bir transferde daha işlem tamam: Onur Bulut'un ardından Omar Colley...

    Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu Sampdoria'dan Omar Colley ile büyük ölçüde anlaştı.

     

     
  • Beşiktaş'ta son dakika! Bir transferde daha işlem tamam: Onur Bulut'un ardından Omar Colley...

    Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, iki kulüp 2.5 milyon euro'luk bonservis karşılığında anlaştı.

     

     
  • Beşiktaş'ta son dakika! Bir transferde daha işlem tamam: Onur Bulut'un ardından Omar Colley...

    Beşiktaş, Colley'e ise 2.5 yıllık sözleşme teklif etti.

     

     
  • Beşiktaş'ta son dakika! Bir transferde daha işlem tamam: Onur Bulut'un ardından Omar Colley...

    TFF'nin transfer süresini uzatmasının ardından bu transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
  • Beşiktaş'ta son dakika! Bir transferde daha işlem tamam: Onur Bulut'un ardından Omar Colley...

    ONUR BULUT İMZALADI AMA...

    Beşiktaş, Yukatel Kayserispor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden 28 yaşındaki sağ bek Onur Bulut'u transfer ettiğini duyurdu.
  • Beşiktaş'ta son dakika! Bir transferde daha işlem tamam: Onur Bulut'un ardından Omar Colley...

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılana açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

     
  • Beşiktaş'ta son dakika! Bir transferde daha işlem tamam: Onur Bulut'un ardından Omar Colley...

    Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle ilgili açıklamada bulundu
  • Beşiktaş'ta son dakika! Bir transferde daha işlem tamam: Onur Bulut'un ardından Omar Colley...

    Onur Bulut'un, avukatı marifetiyle kulüplerine tek taraflı fesih bildiriminde bulunduğunu belirten Koç, "Belirtmek isterim ki, TFF'ye sunulan sözleşmede futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır. Oyuncumuzun çıkış bakiyesi olduğunu düşünen büyük kulüplerin sözleşmeyi dikkatle incelemesini, aksi halde futbolcuyu ayartmaktan suçlu duruma düşeceklerini hatırlatırız." ifadelerini kullandı.

     
  • Beşiktaş'ta son dakika! Bir transferde daha işlem tamam: Onur Bulut'un ardından Omar Colley...

    Onur Bulut, bu sezon Yukatel Kayserispor formasıyla Spor Toto Süper Lig'deki 21 maçta 3 gol atarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada görev aldı.

     
  • Beşiktaş'ta son dakika! Bir transferde daha işlem tamam: Onur Bulut'un ardından Omar Colley...

Beşiktaş, stoper arayışlarında sona geldi.

Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu Sampdoria'dan Omar Colley ile büyük ölçüde anlaştı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, iki kulüp 2.5 milyon euro'luk bonservis karşılığında anlaştı.

Beşiktaş, Colley'e ise 2.5 yıllık sözleşme teklif etti.

TFF'nin transfer süresini uzatmasının ardından bu transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

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