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Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'ta transferin bitimine kısa bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazılar, İngiltere'den kanat transferi için Nathan Redmond'da sona yaklaşırken İngiliz basını da yeni gelişmeleri duyurdu

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    Beşiktaş'ta transferin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
  • Transfer savaşı! Beşiktaş'tan son dakika BJK transfer haberleri

    Siyah-beyazlılar, Southampton Nathan Redmond için temaslarını sürdürüyor.
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    The Athletic'te yer alan habere göre göre Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 28 yaşındaki kanat oyuncusunu renklerine bağlamak için resmi teklifte bulundu. 
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    Sky Sports'un haberine göre ise Redmond  favori taraf Beşiktaş...
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    Southampton, Nathan Redmond'ın kulüplerle görüşmesine izin verirken oyuncuyu 'sembolik' bir ücret karşılığında satmaya hazır.
  • Transfer savaşı! Beşiktaş'tan son dakika BJK transfer haberleri

    Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Nathan Redmond'a benzer sözleşmeleri sunarken 28 yaşındaki futbolcu kendisi için en iyi seçeneğe karar verecek.
  • Transfer savaşı! Beşiktaş'tan son dakika BJK transfer haberleri

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