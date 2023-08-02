Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri! Kartal, Milan'dan bu kez stoper peşinde! - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri! Kartal, Milan'dan bu kez stoper peşinde! - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri! Kartal, Milan'dan bu kez stoper peşinde! Ante Rebic'i renklerine bağlayan, Junior Messias için de girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ın Milan forması giyen üçüncü bir oyuncuyla ilgilendiği iddiası geldi.

Habertürk Giriş: 02.08.2023 - 12:07 Güncelleme: 02.08.2023 - 12:07 facebook

twitter

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL