Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta son durum masaya yatırıldı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta son durum masaya yatırıldı

        Beşiktaş'ta Başakşehir beraberliği ile moraller bozulurken yönetim de milli arada takımı yeniden ayağa kaldırmak için kolları sıvadı.

        Giriş: 14.11.2024 - 12:19 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta son durum masaya yatırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ligdeki son 3 maçından 1 puan çıkarabilen Beşiktaş'ta siyah-beyazlı yönetim de teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile bir durum değerlendirmesi yaptı.

        Son haftalarda yaşanan düşüşün nedenleri masaya yatırılırken takıma ve hocaya güvenin tam olduğu da vurgulandı.

        Siyah-beyazlı yönetim, Gioavanni van Bronckhorst ile yapılan toplantıda transfer çalışmaları için hazırlıklara da başlandığını ve kanat bölgesi başta olmak üzere gerekli takviyelerin yapılacağını ifade etti.

        Diğer yandan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst özel işleri nedeniyle ülkesine giderken Hollandalı hocanın yokluğunda siyah-beyazlı takımı yardımcı antrenör Jean Paul van Gastel çalıştırdı.

        Beşiktaş, milli aranın ardından ilk maçında Göztepe ile karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        Guardiola peşinde!
        Guardiola peşinde!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?