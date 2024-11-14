Beşiktaş'ta son durum masaya yatırıldı

Ligdeki son 3 maçından 1 puan çıkarabilen Beşiktaş'ta siyah-beyazlı yönetim de teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile bir durum değerlendirmesi yaptı.

Son haftalarda yaşanan düşüşün nedenleri masaya yatırılırken takıma ve hocaya güvenin tam olduğu da vurgulandı.