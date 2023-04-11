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Mevcut stat isim sponsoru Vodafone ile anlaşması sona erecek olan Beşiktaş'ta yeni sponsorluk görüşmeleri devam ediyor. Buradan büyük bir gelir bekleyen siyah-beyazlılar, Rus şirketi Gazprom dışında üç ülkeden daha firmalarla irtibat halinde.

Başkan Ahmet Nur Çebi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tür ekonomik konular bir süre gizli kalması gerekir. Rus firması dışında bir tanesi Kore, biri Kazakistan, bir tanesi de İngiltere. Birbirlerinden biraz farklılar ama geride olan sonra diğerinin önüne geçebiliyor. Tatlı bir rekabet var, inşallah işimize gelir. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullanmıştı.