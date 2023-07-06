Beşiktaş'ta stoper için geri sayım!
Stoper için Daniel Amartey'i liste başı yapan siyah-beyazlılar, alternatif olarak Lyanco'yu belirlerken bu hafta sonuna kadar imzatı attırmanın peşinde...
Şenol Güneş'in "Çok acil" diyerek nitelendirdiği sağ stoper için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son düzlüğe girdi.
Bir süredir Leicester'dan ayrılan Daniel Amartey ile görüşen siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcu ile büyük ölçüde anlaşma sağlarken imza parasındaki pürüzler için temaslar devam ediyor.
Beşiktaş'ın Amartey'de son anda yaşanabilecek aksiliğe karşı alternatifi ise Southampton forması giyen Lyanco...
Siyah-beyazlıların oyuncu cephesi ile yaptığı görüşmeler olumlu geçerken İngiliz kulübüyle de bonservis için masaya oturuldu.
Beşiktaş'ın ilk önerisi satın alma opsiyonlu kiralama olurken görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
Beşiktaş'ın 9 Temmuz'daki yurt dışı kampına kadar stoper transferini yetiştirmesi bekleniyor.