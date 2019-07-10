Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Rıdvan Yılmaz, antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadelede yüzene darbe alan genç oyuncunun, elmacık kemiğinde kırık meydana geldi.

Sezon hazırlıklarını Riva'da sürdüren siyah beyazlıların son antrenmanında yaşanan sakatlık moralleri bozdu.

NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş altyapısından yetişen ve yeni sezon öncesi A Takım kampına katılan Rıdvan Yılmaz, antrenmanda yüzüne aldığı darbe sonrası çalışmaya devam edemedi. 18 yaşındaki oyuncunun yapılan kontrollerinin ardından elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.

Ameliyat edilecek olan Rıdvan, takımdan 2 hafta uzak kalacak. Genç futbolcu tedavisinin ardından bir süre özel bir maske ile antrenmanlara çıkacak.