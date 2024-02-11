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        Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl sakatlandı!

        Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 12:21 Güncelleme: 11.02.2024 - 12:21
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        Beşiktaş'ta sakatlık!
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        Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ün sağlık durumuyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

        Siyah beyazlı takım, Tayfur Bingöl'ün uyluk iç adalesinde kanama ve tam kat yırtık tespit edildiğini duyurdu.

        Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 10 Şubat 2024 tarihinde yaptığı antrenman sonunda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Tayfur Bingöl'ün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve tam kat yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

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