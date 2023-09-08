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        Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

        Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, topla çalışmalara başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 14:53 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:53
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        Beşiktaş'ta Tayyip Talha sevinci!
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        Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar kondisyon ve taktik çalıştı. Antrenman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada koordinasyon, pas ve 5´e 2 çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan taktiksel ve şut uygulamalarıyla tamamlandı.

        Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, topla çalışmalara başladı.

        Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına saat 18.00´de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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