Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk'ten seçim açıklaması Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, geçen hafta yaptığı açıklamadan sonra bir kez daha siyah-beyazlı yönetimin seçim süreciyle ilgili çok yakında bilgilendirme yapacağını duyurdu

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlıların seçim gündemi hakkında açıklamada bulundu.

Yamantürk, X hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Sayın Ahmet Nur Çebi ile son görüşmemizde seçim süreci ile ilgili açıklama yapacağı konusunda mutabakat sağlamıştık. Camianın beklentisi yönetime bir kere daha hatırlatıldı. 23 Ekim Pazartesi bir açıklama yapılacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.