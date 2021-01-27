BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın 15 dakikası basın mensuplarına açıktı. Antrenmana babaannesi vefat eden kaleci Ersin Destanoğlu katılmazken, basına açık bölümde siyah-beyazlı oyuncular koşu ve ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekibin idmanın geri kalan kısmında pas ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptığı öğrenildi.Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.