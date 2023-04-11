Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig´de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip, "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında yarın saat 20.30´da Vodafone Park´ta İspanya´nın Atletico Madrid takımıyla dostluk maçında karşılaşacak.
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