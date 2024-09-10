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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı mesaisi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı mesaisi!

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:28 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:28
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        Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi!
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, dört günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

        Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

        Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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